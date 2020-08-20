На Волыни мужчина бросил пса в мешок и пытал заточкой

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Полиция начала расследование

В одном из сел Рожищенского района Волынской области 52-летний местный житель поместил собаку в мешок и заточкой изуродовал его, в результате чего животное получило переломы ребер и колото-резаные раны. Об этом сообщает прессслужба полиции Волынской области.

"Происшествие случилось во вторник вечером. Об инциденте в полицию сообщили местные жители. Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина с помощью швайки хотел расправиться с собакой, но помешали неравнодушные граждане. Правоохранители вместе с дежурным ветеринаром осмотрели пса. У животного обнаружили, в частности, сломанные ребра и колото-резаные раны. Орудие преступления полицейские изъяли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Травмированное животное отправили для проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Реабилитацией собаки занимаются неравнодушные граждане.

Санкция статьи предусматривает от 17 до 51 тыс. штрафа или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас идет следствие, во время которого будут выяснены все обстоятельства уголовного правонарушения. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику в совершении инкриминируемого преступления.

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Напомним, в начале этого года в областном центре Запорожской области мужчина так же решил избавиться от собаки, сбросив ее с моста на колею.