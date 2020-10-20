На Волыни мошенники воровали деньги со счетов в Украине и за рубежом

Колл-центр для кражи денег Прес-центр СБУ

Всего злоумышленники воровали по полмиллиона гривен ежемесячно

В Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за рубежом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Пять человек организовали в Луцке call-центр в одном из офисных помещений в центре города. Там работали несколько десятков операторов. Они звонили клиентам и представлялись сотрудниками финансовых учреждений, что помогало им получать от граждан данные о банковских счетах, CVV-коды и пин-коды к картам. После получения этой информации злоумышленники перечисляли деньги на подконтрольные счета.

По данным полиции, группа похищала со счетов почти полмиллиона гривен ежемесячно.

В ходе обысков в помещении центра и по местам проживания мошенников изъяли деньги, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Следствие ведется по ч. 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, компьютерных сетей, автоматизированных систем по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды.