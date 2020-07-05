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На Волыни мошенник потребовал 200 тысяч долларов, пообещав взять мужчину в "Масонскую ложу"

За эту же сумму преступник пообещал пролоббировать назначение в Кабмин

В Волынской области задержали главу ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тыс. долларов пост в Кабинете министров, а также взять в закрытую "группу масонов". Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

Согласно сообщению, задержанный наладил схему, которая принесла ему 1,5 млн долларов. Подозреваемый рассказывал про якобы дружеские отношения с "авторитетными" лицами и создал себе имидж "влиятельного человека".

Как отмечается, мужчина представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим.

Злоумышленник убеждал, что может благодаря этим знакомствам пролоббировать назначение на высокие должности.

Задержали мужчину в одном из кафе Луцка и изъяли 200 тыс. долларов. Кроме денег полиция изъяла "заявление" потерпевшего о вступлении в "группу масонов" и перстень "печатка масонов".

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Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

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