На Волыни коронавирусом заболел 7-летний ребенок

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Сейчас состояние девочки стабильное, она и родители изолированы

В Волынской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Больным оказался 7-летний ребенок, передает пресс-служба Волынской ОГА.

Согласно сообщению, 23 марта мать с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре зафиксировали температуру тела - 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность крови кислородом) 98%.

Отмечается, что девочке провели экспресс-тесты на грипп А и В - результат оказался отрицательным, поэтому врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19. Вечером того же дня температура поднялась до 38,2 градусов.

Вчера, 24 марта, был получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у 7-летнего ребенка.

Согласно стандарта медицинской помощи девочка в госпитализации не нуждается, в настоящее время ее состояние удовлетворительное, а температура опустилась. Ребенок вместе с родителями изолированные.

В настоящее время проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию.

Напомним, по состоянию на утро, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет 422 989 человек. Страной-лидером по количеству больных остается Китай, хотя там ситуация уже стабилизировалась.