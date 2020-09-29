На Волыни будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетнего и снимал порно

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Снятое видео злоумышленник продавал на форумах в DarkNet

В Волынской области разоблачили 28-летнего мужчину, который совершал сексуальное насилие над несовершеннолетним парнем, а также снимал это на мобильный телефон, чтобы затем продать на анонимных форумах. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Согласно сообщению, злоумышленник с 2017 года развращал несовершеннолетнего мальчика 2004 года рождения. Свои действия мужчина снимал на мобильный телефон, а дальше порнографический контент продавал на форумах в DarkNet. Один такой ролик стоил 500 гривен.

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Как отмечается, по месту жительства и в автомобиле злоумышленника правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства. Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса.

Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд для принятия решения. Максимально злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Напомним, недавно Херсонские правоохранители разоблачили и прекратили работу двух онлайн-порностудий с месячным доходом миллион гривен.