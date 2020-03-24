"Звезды" на карантине: Математика за 3-й класс, поиск формулы "Как не набрать вес" и развлечения для публики онлайн

Диджей Саня Дымов Фото - скриншот

Представители шоу-бизнеса поделились забавными подробностями "карантинной" жизни

Представители украинского шоу-бизнеса поделились со зрителями ZIK собственным опытом пребывания на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса и рассказали, чем занимаются дома и как развлекают публику в то время, когда концерты и вечеринки – под строгим запретом.

Певец Владимир Фидык, известный как Big Boss, рассказал "Замечательной четверке" в эфире телеканала ZIK о том, что придерживается карантина и проводит время с детьми и женой. Со старшей дочкой, которой 10 лет, певец занимается математикой за третий класс, а это, говорит он, что-то просто нереальная вещь, поскольку задачи очень сложные. А с младшей дочкой Big Boss купает куклу по имени Малышка.

Певец также пожаловался, что ему никак не удается изобрести формулу, как не набрать вес.

"Говорят, что все дороги ведут в Киев. А в квартире все дороги ведут к холодильнику", – говорит Big Boss.

Певец рассказал, что запасся средствами индивидуальной защиты, но с ним случилась небольшая неприятность – свою "крутую" маску он забыл в машине.

А вот нарушить карантин Big Boss не готов. О жестком режиме самоизоляции по крайней мере до 3 апреля певец говорит тем, кто просит вернуть средства за отмененные концерты, пошутил Владимир Фидык.

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Украинский диджей и радиоведущий Саня Дымов в эфире ZIK отметил, что сейчас многие люди сидят дома, поэтому артисты должны делать то, что они умеют, – дарить классное настроение и делиться этим со своей аудиторией. Правда, немного другим способом, чем раньше, – с помощью онлайн-трансляций.

Диджей рассказал, что теперь выходит из дома очень редко – раз в день или в два дня, чтобы купить продукты в магазине неподалеку, поскольку никаких запасов не делал. Поэтому единственный человек, которого он видел в последние дни, – продавщица из этого продуктового магазина.

Эксклюзивно для зрителей ZIK Саня Дымов "зажег" просто в прямом эфире. Как это было, смотрите здесь:

Напомним, украинские звезды присоединились к кампании Министерства здравоохранения Украины относительно предотвращения распространения коронавируса и рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы уменьшить риск заражения.

Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.