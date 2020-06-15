ВНО могут перенести: названа дата

Любомира Мандзий Украинская правда

Также рассматривается вариант проведения ВНО в режиме онлайн

В Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки, впрочем, не исключено, что она может быть перенесена на август или произойдет в режиме онлайн. Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - заявила она.

При этом министр добавила, что сейчас у ведомства нет возможности провести ВНО в режиме онлайн.

"Пробное - это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата", - добавила Мандзий.

Ранее и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила, внешнее независимое оценивание должно состояться и его ни при каких обстоятельствах нельзя отменять.