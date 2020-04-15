Зная, что беда с коронавирусом будет в Украине, мы только 5 дней назад начали более интенсивно проводить тестирование, – Шуфрич

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

"Кто сегодня поверит, что в Украине 3764 больных, из которых примерно 600 – это врачи?"

Более месяца зная о том, что эпидемия коронавируса будет в Украине, только пять дней назад в нашей стране начали более интенсивно проводить тестирования.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Нестор Шуфрич.

Парламентарий отметил, что сегодня адекватно оценить ситуацию с уровнем заболеваемости на коронавирус в Украине невозможно, поскольку нет должной информации.

"С одной стороны, мы смотрим, 3764 больных – вроде и немного по сравнению с сотнями тысяч, которые есть в соседних странах, но никто сегодня не говорит, что мы на последнем месте в Европе по количеству протестированных людей", – заявил Нестор Шуфрич.

Народный депутат отметил: "40-45 дней мы, уже зная, что такая беда есть и будет в Украине, и мы только пять дней назад начали проводить более интенсивно тестирование, чтобы выявить, а сколько же у нас больных? Кто сегодня поверит, что в Украине 3764 больных, из которых примерно 600 – это врачи?".

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели.

Как сообщалось, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля. По мнению санитарного врача, COVID-19 будет циклически возвращаться.