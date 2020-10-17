Значительные дожди по стране и мокрый снег в Карпатах: ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в субботу

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Также в Украине ожидают сильные порывы ветра

В Украине в субботу, 17 октября, ожидаются значительные дожди, сильные порывы ветра и мокрый снег в Карпатах. Об этом сообщила пресс-сслужба ГСЧС.

Отмечается, что в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе Украины прогнозируют значительные дожди, а в Карпатах – с мокрым снегом.

В то же время по всей территории страны, кроме западных областей, ожидают порывы ветра 15-20 м/с. В частности, в Киевской области синоптики прогнозируют днем значительный дождь и порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине в конце текущей недели, 16-18 октября, ожидается похолодание: температура воздуха постепенно снизится до +5...+ 12 градусов, а ночью возможны заморозки. В конце недели температура опустится до + 5 градусов днем.

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Напомним, синоптики прогнозировали на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов. Тогда сообщалось, что максимальная температура воздуха составит +25...+35, в горных районах +18...+24.