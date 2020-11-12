"Жванецкий не писал - он так мыслил!": "Кролики" Данилец и Моисеенко поделились воспоминаниями о сатирике

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец Скриншот из видео

Когда Жванецкий высмеивал то, в чем мы живем, ему было не все равно, говорят юмористы

Участники юмористического дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко поделились воспоминаниями о писателе-сатирике, родом из Одессы, Михаиле Жванецком. Юмористы припомнили несколько курьезных случаев и рассказали, каким был легендарный артист.

Об этом Владимир Данилец и Владимир Моисеенко рассказали в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK.

"Он принадлежал всем и был, как шампанское. Человек даже в преклонном возрасте излучал какую-то энергию. У него всегда были светлые, веселые, хитрые глаза", – отметил Владимир Данилец.

Юморист вспомнил, как во время фестиваля в Юрмале (Латвия) Михаил Жванецкий столкнулся с ним в тесной курилке. Владимир Данилец удивленно воскликнул: "Михаил Михайлович!" А Жванецкий ему тут же в ответ: "Узнал?".

Владимир Данилец также рассказал, что артистов юмористического дуэта "Кролики" Михаил Жванецкий называл "крольчатник".

Новости по теме: Его сатира стала для многих мудростью: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Жванецкого

Юморист отметил, что сатирик был человеком, который мгновенно реагировал на все, что происходило вокруг, и очень жаль, что не было того, кто бы ходил за Жванецким с диктофоном и записывал все его шутки.

"Потому что то, что мы слышим, его произведения, это, наверное, десятая часть, да сотая часть", – сказал Владимир Моисеенко.

"Это верхушечка айсберга, потому что он не писал, он так разговаривал, он так мыслил. Вот этот юмор был у него в крови", – добавил Владимир Данилец.

Гость ток-шоу отметил, что Михаил Жванецкий был таким ценным для всех, вероятно потому, что ему были не безразличны те проблемы, которые он высмеивал: "Он никогда не шутил просто так, он не шутил по-злому. У него всегда были больные глаза, ему было не все равно. Он, когда высмеивал то, в чем мы живем, ему было не все равно".

Напомним, в начале октября стало известно, что Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность, поскольку артист "чувствует себя пожилым человеком".

Как сообщали 6 ноября, умер писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий. В начале марта ему исполнилось 86 лет.