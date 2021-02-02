Журналисты раскрыли новый вид мошенничества с получением соцпомощи во Франции

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Украинцам в телеграм-каналах предлагают бесплатный евротур и возможность заработать 150-200 евро за подписание заявления на получение статуса беженца во Франции. При этом доход организаторов с одного такого "беженца" составляет от 2 до 10 тыс. евро. Об этом пишет Анна Пешкова в материале "Шаровый евротур" и 5 тыс. грн в придачу. Как на украинцев оформляют соцпомощь во Франции" для 112.ua.

Среди требований к "туристам" - две недели свободного времени, наличие биометрического загранпаспорта, отсутствие судимостей и долгов по алиментам. Организаторы обещают самостоятельно оформить документы для выезда (приглашение на работу, справку о коронавирусе и страховку).

"Один из посредников место проживания назвал "общагами 90-х" со "спартанскими условиями проживания" и посоветовал девушкам не пользоваться его предложением... Большинство времени в убежище проходит в ожидании. За исключением, конечно, посещений центра по предоставлению помощи беженцам и выезда в Париж", - указывает автор статьи.

В материале идет речь о том, что на самом деле сам статус беженца не интересует, так как воспользовавшиеся схемой украинцы заведомо получат отказ: их отправят подавать запрос о беженстве в ту страну ЕС, территорию которой во время поездки во Францию они пересекли первой. Мошенников заботит временная помощь до момента рассмотрения заявления на статус беженца – около 450 евро в месяц. Само же заявление рассматривается от полугода до двух лет.

Если вскроется информация о подлоге документов для выезда за границу, участникам грозит штраф, арест на срок до полугода или ограничение свободы до двух лет. Кроме того, соглашаясь на подобные предложения, они рискуют попасть в трудовое рабство.