Журналисты позвонили в Sinovac. Оказывается, Степанов сказал неправду о сотрудничестве с "Лекхим"

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Украинские журналисты позвонили в отдел международного сотрудничества китайской компании Sinovac, которая должна поставлять Украине вакцину против коронавируса. Там рассказали, что компания сотрудничает только с правительством, которое предложило "Лекхим" в качестве посредника в этой договоренности. Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что именно партнеры из Китая выдвинули такое требование, заявляя, что между компаниями уже есть определенное сотрудничество, передает ZN.ua.

Как сообщают журналисты Chas News, в Sinovac объяснили, что не продают препарат частным компаниям, а контактируют только с правительствами стран.

"Именно украинское правительство "посоветовало" сотрудничать с компанией "Лекхим", - пояснили в компании.

Министр здравоохранения Максим Степанов 13 января анонсировал, что в ближайшее время Украина подпишет договоры с другими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По словам Степанова, массовая вакцинация украинцев начнется в указанные сроки - в феврале 2021 года.

В "Лекхим" заявили о намерении утвердить препарат от компании Sinovac в Украине до 5 февраля. Глава наблюдательного совета Валерий Печаев во время пресс-конференции заявил, что документы будут поданы тогда, когда вакцину утвердят в Бразилии.

Ранее ученый-биофизик, специалист по молекулярной динамике и блогер Семен Есилевский обратил внимание на материал журнала Nature о китайской вакцине компании Sinovac.

Ученый на своей странице в Facebook указывает, что в материале нет принципиально новой информации о препарате, но акцентирует внимание на ключевых тезисах статьи.

В материале в частности указывается, что общая эффективность вакцины 50.4%, что удручающе мало, но тяжелые случаи заболевания, требующие госпитализации и кислорода, она предотвращает практически полностью.

Использование вакцины целесообразно для уменьшения смертности и нагрузки на больницы в тех странах, "которые находятся в абсолютно отчаянной ситуации и не имеют другого выбора", пишет блогер.

Эксперт делает вывод, что развитые страны закупать эту вакцину не будут, так как есть лучшие альтернативы.

"Это вариант для самых бедных и самых тупых, типа Украины", - пишет Есилевский.

Разнобой в результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, Турции и Индонезии подтверждает, что вакцина не особо надежна. В бразильском исследовании принимали участие в основном врачи, поэтому она не объективна. У врачей, во-первых, намного выше риск заражения и инфицирующая доза, а во-вторых, их тестируют на порядок чаще и тщательнее, чем остальное население.