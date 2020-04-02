Журналистка Алла Жизневская написала заявление в полицию из-за нападения на съемочную группу ZIK

Алла Жизневская Фото - скриншот

"В ситуации с нападением больше всего возмущает уверенность нападавших в своей безнаказанности"

Журналистка Алла Жизневская написала заявление в Днепровский райотдел полиции Киева из-за нападения и избиения во время инспекции съемочной группой телеканала ZIK парков и спортивных площадок.

Об этом она сообщила во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Алла Жизневская после нападения жалуется на боль в спине: "Ведь когда 150 килограммов веса тебя толкают в спину и бьют, это очень неприятные ощущения. Собственно, мы вызвали полицию, и тогда все собрались вокруг нас. Там было не менее 30 человек, которые ругались и угрожали забрать телефон и причинить какой-то вред и физически мне, и выгоняли. Что больше всего меня возмущает, просто не подобрать слов – то, что эти люди считают, что они не будут наказаны".

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Добавим, как сообщили в эфире ток-шоу "17", журналист Андрей Павловский поддержал Аллу Жизневскую: на своей странице в Фейсбуке он указал фамилию одного из нападавших – бывший боец АТО Шаповалов. Журналист добавил, что ранее Шаповалов был замечен в охране фирмы-застройщика.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

В МВД отреагировали на нападение на съемочную группу и заверили, что все нападающие будут установлены и наказаны.

Как известно, из-за увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве столичная власть решила установить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении КГГА №488 от 20.03.2020.

Власть прописала новые ограничения для горожан, тем самым пытаясь свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в людных местах и противодействовать распространению коронавируса.

Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывания в торговых помещениях и на площадках отдыха.