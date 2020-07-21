Журналист Кацман: Сотни привезенных к нам "новаков" вымывают сотни миллионов из бюджета страны и воруют пенсии у стариков
Нам не нужны заезжие менеджеры, которые ничего не делая, получают миллионные зарплаты. Эти деньги могли бы пойти на повышение пенсий и зарплат, социальных выплат.
Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".
"Я хочу напомнить, что только один экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак вытянул из карманов наших налогоплательщиков, из пенсий наших пенсионеров, из зарплат наших бюджетников 270 млн. евро. Об этом заявили правоохранительные органы и Польши, и Украины. А если таких "новаков" нам насадили сюда несколько сотен, то сколько же бюджетных денег мы на них потратили? А ведь все ключевые отрасли при прошлой и, к сожалению, при нынешней власти возглавляют именно иностранцы, при этом власть вдалбливает нам мысль о том, что, мол, наши специалисты тупее и работать не могут, а вот иностранец – барин, - приедет и нас рассудит. А он, как оказалось, просто лучше знает "схемы" и умеет воровать гораздо лучше, изощреннее!", - подчеркнул эксперт.
Журналист уверен, что, "кинув за решетку несколько сотен таких "новаков" и вернув награбленное, мы могли бы увеличить пенсию пенсионерам, дополнительно наладить какое-то производство, реставрировать свои вагоны или наладить их производство, не закупать вторсырье в других странах, а создавать здесь, в Украине, прибавочную стоимость".
"А эти сволочи, негодяи и казнокрады вымывают деньги из нашего бюджета, и эти средства могли бы помочь нашим людям выйти из карантинного ужаса, подтянуть свои доходы, наладить бизнес… Хочу отметить, что одновременно с появлением новости об аресте Новака, СМИ сообщили, что Украина стала лидером среди криминальных стран в Европе, а также украинцы – оказывается, самые бедные в Европе. И в этой бедной, несчастной, разграбленной стране находятся негодяи, казнокрады и мародеры, которые приезжают сюда, рисуют красивые перспективы, пафосно говорят о "реформах" - и ничего не делая, увозят отсюда огромные народные средства!" - резюмировал Владимир Кацман.