Журналист Кацман: Сотни привезенных к нам "новаков" вымывают сотни миллионов из бюджета страны и воруют пенсии у стариков

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Нам не нужны заезжие менеджеры, которые ничего не делая, получают миллионные зарплаты. Эти деньги могли бы пойти на повышение пенсий и зарплат, социальных выплат.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

"Я хочу напомнить, что только один экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак вытянул из карманов наших налогоплательщиков, из пенсий наших пенсионеров, из зарплат наших бюджетников 270 млн. евро. Об этом заявили правоохранительные органы и Польши, и Украины. А если таких "новаков" нам насадили сюда несколько сотен, то сколько же бюджетных денег мы на них потратили? А ведь все ключевые отрасли при прошлой и, к сожалению, при нынешней власти возглавляют именно иностранцы, при этом власть вдалбливает нам мысль о том, что, мол, наши специалисты тупее и работать не могут, а вот иностранец – барин, - приедет и нас рассудит. А он, как оказалось, просто лучше знает "схемы" и умеет воровать гораздо лучше, изощреннее!", - подчеркнул эксперт.

Журналист уверен, что, "кинув за решетку несколько сотен таких "новаков" и вернув награбленное, мы могли бы увеличить пенсию пенсионерам, дополнительно наладить какое-то производство, реставрировать свои вагоны или наладить их производство, не закупать вторсырье в других странах, а создавать здесь, в Украине, прибавочную стоимость".

"А эти сволочи, негодяи и казнокрады вымывают деньги из нашего бюджета, и эти средства могли бы помочь нашим людям выйти из карантинного ужаса, подтянуть свои доходы, наладить бизнес… Хочу отметить, что одновременно с появлением новости об аресте Новака, СМИ сообщили, что Украина стала лидером среди криминальных стран в Европе, а также украинцы – оказывается, самые бедные в Европе. И в этой бедной, несчастной, разграбленной стране находятся негодяи, казнокрады и мародеры, которые приезжают сюда, рисуют красивые перспективы, пафосно говорят о "реформах" - и ничего не делая, увозят отсюда огромные народные средства!" - резюмировал Владимир Кацман.