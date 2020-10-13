Журналист Кацман: Не бывает просто "дырки" в Пенсионном фонде - там чья-то фамилия обязательно прячется!

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Пенсия - это не помощь или социальная услуга гражданину от государства, а отложенная самим гражданином часть зарплаты, которую он на время до пенсии передает государственному фонду, - и если кто-то эту часть отложенных денег забирает, он является нарушителем Конституции и законов Украины, по сути, забирающим частную собственность.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт отметил, что действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял Пенсионный фонд с огромной "дырой в несколько сот миллиардов, которая только в этом году увеличилась на 17 млрд грн".

"И каждый год каждый премьер принимает это без аудита! Не бывает просто дыры в Пенсионном фонде - там чья-то фамилия обязательно прячется в этой дыре, и никто не хочет провести элементарный аудит, зачитать фамилии, наказать казнокрадов и мародеров", - убежден Владимир Кацман.

Журналист акцентировал, что государство обязано не просто выплачивать пенсию, но и предоставлять пенсионеру ряд услуг за те средства, которые этот человек отдавал Пенсионному фонду.

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"Объясните премьеру, что это деньги - отложенная зарплата, а значит, это собственность людей, налогоплательщиков, и если кто-то отнимает ее или говорит, что не будет обратно никакого возврата, это нарушитель, который отнимает частную собственность, Конституцию и законы нарушает. Хотите страховую или накопительную пенсию, расследуйте грабеж Пенсионного фонда, сделайте переходный период, защитите деньги пенсионеров, скажите людям, чтобы не платили налогов, заводите на рынок мощные страховые компании, не делайте так, как было с вкладами людей в лопнувших банках!.. Если же правительство заявляет, что не будет платить пенсии, то оно расписывается в собственной некомпетентности, такое правительство не имеет права руководить страной!", - резюмировал Владимир Кацман.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека заявила, что пенсию в размере ниже или на уровне черты монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Также ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, сообщал, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.