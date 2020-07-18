Журналист Кацман: Мыши съели не только госрезерв и фонд коронавируса, крысы по-прежнему "догрызают" госбюджет!

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман ZIK

Целую сессию Верховная Рада принимала лоббистские законопроекты, проталкивая либо азартные игры, либо сдачу банков под управление международных кредиторов, либо незаконный передел местного самоуправления и финансовую заботу о членах набсоветов, но не приняла никаких законов, снижающих тарифы для граждан, повышающих их благосостояние, пенсии и зарплаты, открывающих новые рабочие места и перспективы для молодежи.



Об этом в прямом эфире телеканала "NEWSONE" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, поводя итоги завершившейся третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

"Власть лишь на втором году вспомнила, что нужно министерство промышленности, только второе правительство просто в программу такое слово включило. Зато идет "дерибан", который и при "злочинних режимах" не видели!", — убежден эксперт.



"Мы узнали за это время, что госрезервное зерно съели мыши; оказывается, что и фонд коронавируса уже пуст, тоже, видимо, съели мыши – или как в фильме, "пардон, крысы!". Эти же "крысы", видимо, по-прежнему опустошают госбюджет. Потому что все, что мы видим в Верховной Раде, никак не назовешь экономическим развитием: минимальные пенсии по-прежнему ниже минимального прожиточного уровня, обещание правительства по снижению тарифов не выполнено, бизнес душат налоги, падает промышленное производство. Зато Рада была в шаге, если бы эти планы не сорвала ОПЗЖ, по отмене ограничений заоблачных, миллионных зарплат топ-чиновников и членов наблюдательных советов, чуть не приняла госгарантии на 3 миллиарда для частных компаний, запустила маховик азартных игр… Где бы найти такую Верховную Раду, которая поднимала бы зарплаты не в набсоветах, а для врачей, учителей, инженеров, рабочих!", — подчеркнул Владимир Кацман.



По мнению эксперта, настоящей лакмусовой бумажкой, показывающей уровень пренебрежения власти к народу, является игнорирование немедленной отмены "губительной медреформы Супрун".



"Власть уже прекрасно понимает, в самой Раде тоже прекрасно понимают – эта медреформа нам не подходит, она показала свою губительность и во время пандемии, она обрекает пожилых людей на вымирание, лишая их бесплатного медобслуживания. Но второй этап этой "реформы Супрун" не только не отменен, премьер заявил, что он будет продолжен! И Рада молчит!", — констатировал журналист.



"Перекрывая скандалы и "зашквары" в турборежиме, пытаясь цепляться за рейтинги и остановить их падение, "Слуги народа" будут в большевистско-комсомольском духе докладывать об успехах в законотворчестве. Но люди должны не бодрые отчеты слушать, а смотреть: стало ли им жить лучше, больше ли стало продуктов в холодильнике, денег на счетах, комфортно ли и безопасно жить, поднялись ли пенсии… Вот это надо сравнивать с действительностью — и делать выводы, причем, выводы на выборах, когда бы они ни происходили", — резюмировал Владимир Кацман.