Журналист Кацман: Медики предупреждают – вакцинацию может сорвать вранье чиновников и отсутствие закупок шприцев!

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Из авторитетных медицинских кругов раздается предупреждение: грядущая вакцинация населения Украины может быть сорвана нефинансированием закупки медицинских шприцев и враньем ответственных госчиновников.

Об этом в интервью сайту телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт, журналист Владимир Кацман, сославшись на заявление в соцсети председателя Национальной медицинской палаты Украины, директора ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергея Кравченко, выступающего последовательным оппонентом позиции Минздрава.

"Сергей Кравченко справедливо задается вопросом: откуда возьмутся шприцы для проведения вакцинации, если их закупки не заложены в бюджет, между тем, как чиновники и руководители отечественной медицины просто не обладают возможностью обеспечить достаточное количество медицинских шприцев для проведения всеобщего вакцинирования", - подчеркнул журналист.

Эксперт привел цитату Сергея Кравченко о том, что "украинский рынок таких шприцев составляет 40-45 млн единиц (штук) в год, большей мерой - это шприцы для проведения инъекций инсулина диабетикам. Даже если собрать их все с рынка и использовать для проведения вакцинации, их не хватит, а диабетики останутся без шприцев".

"В связи с информацией Сергея Кравченко возникает и еще один вопрос: власть заявила еще год назад, что госрезервы оказались пусты и разграблены, их "съели мыши"… Судя по всему, это коснулось и стратегически необходимых средств защиты и медсредств. Так вот вопрос к власти и к госчиновникам – а кто расследует грабеж Госрезерва, какие уже достигнуты успехи следствия и какие предъявлены обвинения. Если же, как я и подозреваю, следствия нет, и наказания не будет, то о какой готовности противостоять пандемии может идти речь!" – резюмировал Кацман.