Журнал Rolling Stone обновил рейтинг "500 лучших альбомов всех времен". Что изменилось?

Впервые рейтинг вышел в 2003 году

Журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone опубликовал обновленный список 500 лучших альбомов всех времен. Впервые он вышел в 2003 году. Об этом сообщает CNN.

"Когда мы впервые публиковали "500 лучших альбомов всех времен" в 2003 году, Эми Уайнхаус оставалось еще 3 года до выпуска Back to Black, а Ламару к Good Kid, MAAD City — почти 10 лет. Многие из самых влиятельных музыкантов сегодня (и их фанатов) в те времена еще учились в средней школе", — рассказали в Rolling Stone.

В рейтинг добавили больше современной музыки, теперь он содержит, в частности, альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айлиш.

На первом месте оказался альбом Марвина Гея What's Going On. Ранее первенство было за восьмой пластинкой The Beatles-Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band.

Новая десятка лидеров "500 лучших музыкальных альбомов всех времен" по версии Rolling Stone теперь выглядит так:

Марвин Гей - What'S Going On (1971)

The Beach Boys — Pet Sounds (1966)

Джонни Митчелл-Blue (1971)

Стиви Уандер — Songs in the Key of Life (1976)

The Beatles — Abbey Road (1969)

Nirvana — Nevermind (1991)

Fleetwood Mac — Rumours (1977)

Prince and the Revolution — Purple Rain (1984)

Боб Дилан — Blood on the Tracks (1975)

Лорин Хилл - The Miseducation of Lauryn Hill (1998)

Также к рейтингу добавили 154 новых альбома, 86 из которых выпустили в XXI веке.

