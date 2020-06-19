Житомирская область также объявила об усилении карантина
В области запретили работу кафе и ресторанов, а также закрыли на карантин детские учреждения оздоровления
В Житомирской области приняли решение усилить карантинные ограничения в связи с увеличением количества больных, а также из-за несоблюдения местными жителями правил карантина. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Как отмечается, 19 июня состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главным вопросом стало непонимание гражданами всех рисков и угроз этой болезни, которые вызывают ухудшение эпидемиологической ситуации в области.
В связи с этим было принято решение ввести такие ограничения:
- усилить контроль за использованием населением масок в помещениях и общественном транспорте, а также за соблюдением социальной дистанции и применением дезинфекторов;
- запретить работу детских заведений оздоровления и отдыха области;
- запретить проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;
- запретить работу заведения общественного питания в помещении. Исключение: открытые, летние площадки;
Кроме этого, проводить религиозные мероприятия и богослужения в области разрешается при соблюдении карантинных норм.
Напомним, в этот же день во Львовской области приняли решение продлить карантинные ограничения до 22 июня. Причиной этого стало ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.
Кроме этого, накануне из-за антирекордов больных COVID-19 карантин ужесточили в Закарпатской области. Там запретили работу детских садов, спортивных залов, ресторанов и ввели ряд других ограничений.
Также на этой неделе повторно ввели ранее сняты карантинные ограничения в Ивано-Франковской области и Болградском районе Одесской области.