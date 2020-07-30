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Жители ОРДЛО и Крыма с 1 августа могут не проходить самоизоляцию после прибытия в Украину

С 1 августа жители неподконтрольных территорий могут пересекать границу без самоизоляции Фото из открытых источников

Однако, в случае необходимости правительство может восстановить эту норму

Гражданам, прибывающим из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и с аннексированного Крыма, с 1 августа не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И, фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать программу Действий дома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию. Вместе с тем, правительство оставило за собой право в случае необходимости восстановить эту норму, если будут риски распространения коронавируса на этих направлениях", - пояснил он.

Отмечается, что соответствующее постановление №641 уже принято и опубликовано, однако набирает силу с 1 августа. Кроме этого, в документе расширен перечень лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, и которым не нужен страховой полис, что касается категории иностранных граждан.

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"Однако есть исключения - это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. И дополнен, что страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", - подчеркнул  Демченко.

По его словам, самоизоляции также не подлежат военнослужащие стран НАТО, которые идут на обучение в Украину.

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Напомним, недавно в штабе ООС предупредили, что на контрольных пунктах въезда и выезда на границе с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей могут возникнуть проблемы во время пересечения линии разграничения. В частности, граждан пропускают, опираясь на данные списков. 

Ранее правозащитники сообщали, что Россия отказывает крымчанам в повторном выезде из страны. Так, во время пересечения границы на материковую Украину российские пограничники вручают гражданам уведомления, что в повторном выезде им будет отказано. 

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