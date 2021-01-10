Жители еще одного города Харьковской области вышли на протест из-за высоких цен на газ. Видео

Протест в городе Балаклея "Страна UA"

Протестующие заблокировали транспортное движение

В городе Балаклея Харьковской области местные жители перекрыли часть дорог на перекрестке с требованием снизить цены на коммунальные услуги. Об этом сообщает Страна.

Как отмечается, десятки людей вышли на дороги и заблокировали транспортное движение. Также на месте акции протеста был замечен полицейский, который подсказывает водителям, как объехать заблокированные пути.

Напомним, перед этим в поселке Высокий Харьковского района местные жители вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно полсотни людей вышли с плакатами "STOP геноцид", "Люди - не быдло", и "Нет тарифогеноциду".

Новости по теме: В Лубнах люди перекрыли трассу с требованием снизить тарифы на газ

Позже к акции протеста присоединились жители города Люботин, которые перекрыли трассу Харьков-Киев.

К слову, недавно в Украине повысили тарифы на тепло для населения для 23 теплоэлектростанций. Кроме того, выросла стоимость электроэнергии.

Однако, в Министерстве социальной политики заверили, что ряд украинцев, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения коммунальных тарифов.