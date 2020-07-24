Жили в сарае и работали по 15 часов: В Украине 13 заробитчан попали в трудовую эксплуатацию

Из "трудового лагеря" освободили 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет Нацполіція

Украинцев заставляли бесплатно работать по 15 часов и жить в антисанитарных условиях

В Херсонской области из трудовой эксплуатации освободили 13 заробитчан, которых заставляли безвозмездно работать на фермерских полях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, житель Скадовского района в сарае в антисанитарных условиях удерживал 13 заробитчан, которых заставлял по 15 часов бесплатно работать. Кроме этого, мужчина психологически давил на них, запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона.

По данным правоохранителей, 30-летний вербовщик искал рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения, в Кировоградской и Закарпатской областях. Мужчина обещал им достойную зарплату, бесплатное проживание и питание.

Однако, когда работники попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Кроме этого, деньги за полевые работы мужчина забирал себе, а сами рабочие работали за спальное место и еду.

Позже двум работникам удалось сбежать, после чего они обратились в полицию. Мужчины признались, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали.

"Мы установили, что в так называемом "трудовом лагере" находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек", - отметили в полиции.

Из "трудового лагеря" освободили 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет Фото: Нацполіція Из "трудового лагеря" освободили 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет Фото: Нацполіція Из "трудового лагеря" освободили 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет Фото: Нацполіція Из "трудового лагеря" освободили 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет Фото: Нацполіція

В результате правоохранители провели спецоперацию и освободили пленников. Сейчас они на свободе и получают медицинскую и психологическую помощь. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили супружескую пару, которая вербовала людей, после чего использовала их как бесплатную рабочую силу в собственном фермерском хозяйстве.