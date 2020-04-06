"Жидкие бахилы" и отсутствие масок: Как жители Радомышля придерживаются правил карантина, – инспекция ZIK

Инспекция в Радомышле Фото - скриншот

В марте от коронавируса в этом городе умерла женщина

В городе Радомышль Житомирской области, где умерла женщина от коронавируса, на улицах не все жители соблюдают требования ходить в защитных масках, а вот в супермаркете ввели новшество – "жидкие бахилы" для обеззараживания обуви.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондентка Валерия Бабич, которая сегодня с инспекцией относительно того, как украинцы придерживаются карантина, находится в городе Радомышль Житомирской области.

Жители Радомышля объясняют отсутствие средств индивидуальной защиты тем, что, мол, они находятся на улице, а не в общественном месте. Кроме того, говорили о необходимости подышать свежим воздухом. А один из собеседников Валерии Бабич откровенно признался, что забыл защитную маску дома.

В магазинах, банках и аптеках города четко придерживаются установленных требований, в частности, пускают ограниченное количество посетителей одновременно, рассказала Валерия Бабич.

Корреспондентка отметила, что в местном супермаркете у входа есть специальный коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. Посетителей просят дезинфицировать обувь, потом им измеряют температуру и только после этого впускают в магазин. Администратор заведения торговли Александр Пивоваренко отметил, что тем покупателям, у кого нет масок, их выдают.

Корреспондент телеканала ZIK Алла Жизневская тем временем успела побывать в Радомишльской районной больнице, где в марте от коронавируса умерла женщина. Алла Жизневская узнала, что сейчас людей с подозрением на COVID-19 в этом медучреждении нет.

Напомним, 13 марта в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. 14 марта в Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль.

Добавим, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.