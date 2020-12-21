Жгли файеры и кричали "Ганьба": Под ОП требовали уволить Шкарлета

Протестующие выступают против назначения Сергея Шкарлета на должность главы МОН "Страна UA"

Участники акции пообещали организовать сбор подписей среди студентов за отставку министра образования

В Киеве 21 декабря протестующие вышли под стены Офиса президента с требованием не назначать Сергея Шкарлета на должность министра образования. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, акцию протеста организовали студенческие и молодежные общественные организации Украины. Возмущенные граждане вышли на Банковую с плакатами "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета - геть" и тому подобное.

В ходе протеста демонстранты зажгли файеры.

Под стенами ОП протестующие требовали отстранить Сергея Шкарлета от должности министра образования. По данным "Страны", протест завершился криками "Ганьба", после чего участники акции заявили, что организуют сбор подписей среди студентов за отставку чиновника.

Напомним, 16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. "За" высказались 5 человек из 11 участников опроса.

Однако, на следующий день парламент проголосовал за назначение Шкарлета полноценным министром образования и науки. Отметим, с июня чиновник был временно исполняющим обязанности на этой должности.