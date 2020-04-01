Жесткий карантин позволит спасти до 75 тысяч жизней, – Милованов

Тимофей Милованов Фото - скриншот

"Стоимость жизни экономисты оценивают в 0,4-1 млн долл."

Экономические расчеты указывают на то, что нужно вводить жесткий карантин из-за угрозы распространения коронавируса, даже если это сильно ударит по экономике.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов отметил, что в сегодняшней ситуации из-за угрозы распространения коронавируса людям нужно находиться на карантине. Он отметил, что в Киевской школе экономики сейчас работают над соответствующим исследованием.

"Жесткий карантин позволяет спасти дополнительно, если полностью все, не дай Бог, развернется, например, как в Испании, до 75 тысяч жизней людей. 75 тысяч человек сравните это с тем, какие будут потери для экономики. На этическом уровне, конечно, чтобы не рисковать, нужно спасти этих людей. Но можно даже экономически посчитать. Стоимость жизни экономисты оценивают – именно экономическую стоимость – примерно в 400-500 тысяч долларов, ну, может, до миллиона долларов за человека. Вот считайте: 75 тысяч людей - это 50 миллиардов долларов. Наша экономика гораздо меньше потеряет от карантина на несколько месяцев", – заявил Тимофей Милованов.

Он подчеркнул, что экономические расчеты пока указывают на то, что нужно вводить карантинные мероприятия, даже если это сильно ударит по экономике нашей страны. Такой расчет может оказаться неправильным, если окажется, что процент гибели людей от коронавируса – значительно меньше, добавил бывший министр экономики.

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Как сообщалось, в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.

По состоянию на утро 1 апреля в мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 796 человек. Об этом свидетельствуют данные распространения вируса от центра Джона Хопкинса.