Жесткие морозы и похолодания: Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в Украине

В частности будут наблюдаться резкие перепады температур

Погода в Украине этой зимой будет отличаться от предыдущих аналогичных сезонов. Температура будет выше, но ожидаются очень резкие изменения и перепады. Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в программе "Завтрак с 1+1"на ТСН.

По его словам, этой зимой будут периоды резкого похолодания и сильные морозы, но они будут короткими.

"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Также значительно повышенным температурным режимом против нормы на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", - сообщил синоптик.

Он добавил, что нужно следить за тенденциями климата, и аномалия – это теплая зима, а не холодная. И то, что снег начал идти в ноябре в центре Украины и на востоке – в пределах нормы.

"По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень проста - пришел атмосферный фронт, а с северо-запада - холодный воздух, с которым выпадает снег", - пояснил Кульбида.

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