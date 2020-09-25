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Женщинам разрешат украшения, мужчинам - отращивать волосы. Малюська рассказал о новых правилах в тюрьмах

Денис Малюська Минюст

Официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней

В украинских СИЗО и колониях изменят правила пребывания заключенных. Женщинам разрешат носить некоторые виды украшений, мужчинам - отращивать волосы, а тем, кого переводят в карцер, - брать с собой книги.  Об этом в своем Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. 

"Мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений ЕСПЧ", - написал министр.

По его данным, тюрьмы ожидают такие нововведения: 

  • в камерах СИЗО появятся холодильники (не за государственный счет),
  • на прогулочных двориках СИЗО появятся дополнительные снаряды для занятия спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев,
  • адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами,
  • женщины смогут носить украшения из недрагоценных материалов,
  • заключенные, которые попали в дисциплинарный изолятор или карцер, смогут взять с собой книги,
  • мужчины смогут носить прически с лимитом длины в 5 сантиметров.

По словам Малюськи, официальный текст приказа будет опубликован через несколько дней.

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Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не учитывая следственные изоляторы (СИЗО).

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