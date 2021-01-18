Железнодорожные билеты подорожают: на сколько увеличится стоимость в 2021 году

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За год стоимость билетов вырастет на 22%

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Затем билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

По его словам, два года не проводилась индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци".

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла", - сказал он.

Ранее в Укразализныци заявляли, что железнодорожное сообщение во время январского локдауна в Украине ис 8 по 24 января будет полностью обеспечено.