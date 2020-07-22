Жарких: Эстония скорбит по гражданину, который погиб на Донбассе, нарушив закон своей страны

Денис Жарких Фото из открытых источников

Эстония сегодня скорбит по гражданину Николаю Ильину, который погиб на Донбассе, нарушив закон своей страны, а мог бы еще жить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог, писатель и публицист Денис Жарких.

"Нарушил закон своей страны и погиб. Нужно учиться на чужих ошибках.

На прошлой неделе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу признал, что военный медик, который погиб на Донбассе, был гражданином этой балтийской страны. Еще один иностранец на чужой войне.

Но интересно другое. Глава МИД заявил, что правительство не давало разрешения этому человеку, Николаю Ильину, отправляться на службу в армию другого государства. То есть он служил в ВСУ неправомерно, согласно эстонскому законодательству. Нарушил закон своей страны и погиб.

Теперь Эстония скорбит по человеку, который погиб, нарушив законы своей страны. А мог бы жить", - отметил он.

При этом Жарких подчеркнул, что гибель любого человека – это горе, но задался вопросом: почему он там оказался? Почему украинская сторона допустила его на фронт? Кто понесет за это ответственность?

"Судя по всему, никто. А зря. Потому что на таких роковых ошибках нужно учиться.

Скажу крамольную вещь, но уж простите. Возможно, если бы в конфликте на Донбассе не принимали участие иностранцы, он бы уже давно закончился. Как-то Киев, Донецк и Луганск нашли бы общий язык. А так, на Донбассе воюют американцы, русские, сербы, поляки, белорусы. Кого там только нет. Скажите, наемникам нужен мир? Им нужна война, чтобы зарабатывать.

Уберите всех наемников с обеих сторон, и, возможно, мир на украинскую землю придет быстрее. И тогда на Донбассе не будут гибнуть ни эстонцы, ни украинцы", - добавил он.