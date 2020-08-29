Жара до + 31 и без осадков: Прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в субботу будет жаркой Фото из открытых источников

Жарче всего будет в южных регионах

В субботу, 29 августа, в Украине ожидается жаркая погода без осадков, а максимальная температура воздуха составит +31 градус. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях страны днем температура воздуха составит +27...+29 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +13...+15 градусов. В северных регионах днем синоптики прогнозируют +24...+ 26 градусов тепла и +12...+14 градусов ночью. Тогда как в восточных и центральных областях ожидается +26...+ 28 градусов, ночью чуть свежее – 14-16 градусов выше нуля. На юге температура воздуха днем составит +29...+ 31 градус , а ночью - +16...+18.

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В Киеве в этот день погода будет солнечной, без осадков. Температура воздуха днем повысится до +26...+28 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +13...+15.

Укргідрометцентр

Напомним, ранее Сторожинецкий район Черновицкой области внезапно накрыла непогода. В частности, из-за сильного ветра были повреждены крыши и обесточены населенные пункты.