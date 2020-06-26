Жара до 40 градусов и периодические осадки: Синоптики дали прогноз погоды на июль

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В июле ожидаются периодические грозы, шквалы и ливни

В июле средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средняя месячная температура воздуха будет составлять 17-25 градусов, в горных районах 11-16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градус, в горных районах 24-30 градусов, абсолютный минимум - 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1.

Кроме того, среднее месячное количество осадков составит 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Ранее сообщалось, что в первый месяц лета 2020 года средняя месячная температура была в пределах +18...+22 градусов, в горах +14...+15 градусов, что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.