Жара до +31 и дожди с грозами: Прогноз погоды в Украине на выходные

В Украине на 18 и 19 июля будет тепло Фото из открытых источников

Дожди пройдут преимущественно в западных регионах

В эти выходные в Украине ожидается жаркая погода, максимальная температура воздуха составит +31 градус. В некоторых регионах пройдут дожди, местами возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 18 июля, западные области накроют грозовые дожди. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться высокой: от +23 до +28 градусов днем. Ночью будет немного свежее — от +12 до +17 градусов.

Тогда как на севере днем температура воздуха составит +25...+28, а ночью +13...+17 градусов тепла. В этот же день в центральных и восточных регионах температура днем будет колебаться +26 до +28 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +14...+17. В южных регионах будет также тепло и без осадков. Днем температура воздуха прогреется +26...+31, ночью ожидается от +15 до +18 градусов.

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В Киеве в субботу ожидается жаркая погода — до +28 градусов, ночью синоптики прогнозируют +15... +17 градусов, без осадков.

Погода в Украине 18 июля Укргидрометцентр

В воскресенье, 19 июля, западные регионы продолжат заливать дожди. Воздух прогреется до +22...+25 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до +12...+16.

Кроме того, осадки ожидаются и на севере страны. Температура воздуха в северных и центральных областях днем составит +25...+28 градусов, а ночью — до +13...+17.

Также дожди накроют восточные и южные регионы, несмотря на это там будет тепло: днем +27...+31, а ночью - +15...+20.

В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха составит +26...+28 градусов, а ночью — +15...+17.

Погода в Украине на 19 июля Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 17 июля, в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Кроме этого, еще в нескольких регионах и в Крыму предупредили о повышенном уровне пожарной опасности.