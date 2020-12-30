Зеленскому подарили "сладкий домик" из Славянска
От кого именно подарок - не сообщается
Президент Украины Владимир Зеленский получил из Славянска подарок к Новому году - сладости в виде праздничного домика. Фото подарка глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!",- подписал изображения Владимир Зеленский.
От кого именно и кто прислал подарок главе страны - не сообщается.
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский будет встречать Новый 2021 год вместе с семьей в карпатской резиденции "Синегора" в селе Гута на Ивано-Франковщине. По информации журналистов, к Зеленским присоединятся глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир вместе с семьями.