Зеленскому подарили "сладкий домик" из Славянска

От кого именно подарок - не сообщается

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!",- подписал изображения Владимир Зеленский.

От кого именно и кто прислал подарок главе страны - не сообщается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский будет встречать Новый 2021 год вместе с семьей в карпатской резиденции "Синегора" в селе Гута на Ивано-Франковщине. По информации журналистов, к Зеленским присоединятся глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир вместе с семьями.