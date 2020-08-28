Зеленского в Черкасской области встретили караваем. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Глава государства посетил область с рабочей поездкой

Президента Украины Владимира Зеленского в Черкасской области местные жители встречали караваем. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook.

Так, 28 августа президент Зеленский с рабочей поездкой прибыл в Черкасскую область.

"Черкассы встретили караваями. Селянам наконец помогли решить вопрос с землей, которую пытались забрать у них много лет. Политическая воля - это главное в защите людей", – написала пресс-секретарь Зеленского в посте с видео встречи.

Черкаси зустріли караваями. Селянам нарешті допомогли вирішити питання з землею, яку намагалися забрати в них багато років. Політична воля - це головне на захисті людей. Володимир Зеленський Опубліковано Iuliia Mendel Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Черкасскую область 28 августа. Во время рабочей поездки глава государства запланировал принять участие в презентации "Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов" и встретиться с представителями местного бизнеса.

Также Зеленский проверил ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Кроме этого, во время поездки президент представил общественности нового руководителя Черкасской области Сергея Сергийчука.