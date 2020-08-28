Зеленский заявил о готовности Украины к сотрудничеству по производству вакцины от COVID-19

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства напомнил, что в Украине есть ряд мощных предприятий, которые способны изготовлять препарат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн 28 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, во время разговора Владимир Зеленский выразил благодарность за достигнутую договоренность относительно доз вакцины после ее изготовления и заявил о готовности Украины сотрудничать.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Имеем для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - заверил президент.

Кроме этого, глава государства добавил, что сейчас Украина работает над увеличением количества коек для больных коронавирусом в случае наступления второй волны.

Напомним, недавно Зеленский сообщал, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса, если будут достигнуты договоренности о поставках.