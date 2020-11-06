Зеленский заявил, что Украина передала списки на обмен удерживаемыми и ждет ответа

Президент добавил, что вопрос обмена удерживаемыми будет подниматься на следующем заседании ТКГ

"Мы передали на сегодня госпоже Хайди Грау списки с нашей стороны, списки все эти согласованы, ждем ответа от второй стороны", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что вопрос обмена будет подниматься на заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на вторник и среду, 10-11 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Международного комитета Красного Креста Петера Маурера с просьбой помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех".

К слову, в октябре координатор ОБСЕ в гуманитарной группе ТКГ Тони Фриш сообщил, что украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц для обмена.