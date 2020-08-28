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Зеленский заявил, что страна откроет границы для иностранных туристов после завершения пандемии

Рабочая поездка Владимир Зеленский в Черкасскую область Офис президента

Президент отметил фантастическую природу в Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что государственные границы для иностранных туристов откроются после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, после завершения пандемии коронавируса Черкасская область и вся Украина "с радостью откроют свои границы всем своим гостям".

"Речь идет не только о прекрасном городе Умань. Черкасская область богата уникальными местами и действительно фантастической - я это видел вчера и сегодня - природой. Это именно та земля, где можно почувствовать и понять настоящий украинский дух", - сказал Владимир Зеленский.

Он также упомянул гетманскую столицу Чигирин, где располагалась крепость Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Павла Тетери и Петра Дорошенко.

"Это земля рыцарей Холодного Яра. И, конечно, земля, где родился и похоронен настоящий украинский великан слова, мысли, воли и духа - Тарас Григорьевич Шевченко. Я искренне желаю гармонии и процветания вашей прекрасной земле", - добавил президент.

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Напомним, Кабинет министров Украины решил закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа, то есть на сутки раньше, чем было запланировано. Запрет будет действовать до полуночи 28 сентября.

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