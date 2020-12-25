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Зеленский заверил, что будет вакцинироваться против COVID-19 за свой счет

Владимир Зеленский Фокус

По его словам, украинский рынок будет открыт для платной вакцины против коронавируса

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против COVID-19 и лично будет вакцинироваться за свой счет. Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет", - отметил Зеленский.

В то же время он напомнил, что на 8 млн доз должна быть бесплатная вакцина COVAX.

Также он подчеркнул, что власти обращают внимание на деньги, хватит ли их, и выразил уверенность, что хватит.

"Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться", - рассказал Зеленский.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утвердил дорожную карту вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Первый этап прививок запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут зсунутись на незначительное время. Все зависит от поставок вакцины.

К слову, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и работал дистанционно.

Уже 23 ноября глава государства поборол коронавирусное заражения и сразу вышел на работу в обычном режиме.

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