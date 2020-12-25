Зеленский заверил, что будет вакцинироваться против COVID-19 за свой счет

По его словам, украинский рынок будет открыт для платной вакцины против коронавируса

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет", - отметил Зеленский.

В то же время он напомнил, что на 8 млн доз должна быть бесплатная вакцина COVAX.

Также он подчеркнул, что власти обращают внимание на деньги, хватит ли их, и выразил уверенность, что хватит.

"Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае, люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно поработать, чтобы люди пошли вакцинироваться", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утвердил дорожную карту вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Первый этап прививок запланировано начать в январе 2021 года, однако его сроки могут зсунутись на незначительное время. Все зависит от поставок вакцины.

К слову, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и работал дистанционно.

Уже 23 ноября глава государства поборол коронавирусное заражения и сразу вышел на работу в обычном режиме.