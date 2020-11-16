Зеленский запустил международный флешмоб по случаю годовщины ЮНЕСКО

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент поздравил организацию с 75-летием создания

Президент Украины Владимир Зеленский запустил международный флешмоб видеопоздравлений по случаю годовщины организации ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания самой сокрушительной войны в истории человечества 75 лет назад. Ее основатели были убеждены, что "в сознании людей следует укоренять идею защиты мира".

Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы имели огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите всемирного наследия, чтобы мы могли передать его следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень мирового наследия. И я надеюсь, что дальше их будет еще больше", - отметил глава государства.

По его слова, сила ЮНЕСКО заключается также в способности находить адекватные ответы на сложные вызовы.

"Украина приобщена к этому процессу с 1954 года, и мы готовы активно работать совместно с другими странами-участницами ради достижения целей. Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО – эффективной и открытой миру организации", - сказал Владимир Зеленский во время приветствия организации.

Пресс-служба отмечает, что видео было записано до момента получения президентом положительного теста на COVID-19

Справка:

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) создана 16 ноября 1945 года, то есть 75 лет назад.

С 1 по 16 ноября 1945 года в Лондоне прошла Конференция ООН по созданию Организации по вопросам образования и культуры, в работе которой участвовали представители 44 государств. Делегаты приняли решение создать организацию, призванную установить подлинную культуру мира. По их замыслу, новая организация призвана содействовать обеспечению "интеллектуальной и нравственной солидарности человечества" и, тем самым, препятствовать развязыванию новой мировой войны.

Ранее сообщалось, что крымскотатарский орнамент как элемент нематериального культурного наследия (НКС) Украины внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в Репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества.