Зеленский заговорил о возможности экспорта медицинских масок

Владимир Зеленский Офис президента

Такую идею поддержал и главный санитарный врач Виктор Ляшко

Президент Владимир Зеленский предположил, что вскоре Украина может разрешить продажу медицинских масок за границу, поскольку ситуация с наполнением больниц и аптек это позволяет. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, сообщает РБК-Украина.

"По поводу больниц, принимающих больных COVID-19 - у нас там все нормально (с масками, - ред.). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - отметил президент и добавил, что страна должна быть готова ко второй волне коронавируса.

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Положительно отреагировал на такую идею главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он предположил, что Кабмин может разрешить квотный продажа масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем заведениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают относительно закупки средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - пояснил Ляшко.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19.