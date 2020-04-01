Зеленский: За прошедшую неделю в зоне проведения ООС погибли двое бойцов, восемь – ранены

Президент выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым бойцам

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом мы не можем забывать о борьбе на Донбассе, ведь в течение минувшей недели в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое бойцов, а восемь были ранены. Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое транслировал телеканал ZIK.

Во время выступления Зеленский отметил, что кроме борьбы с коронавирусом, в Украине продолжается вооруженный конфликт на Донбассе, о котором мы не имеем права забывать.

"Мы не имеем права забывать, что, кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война на востоке. За прошедшую неделю в зоне проведения Операции объединенных сил, к сожалению, погибли двое наших бойцов и восемь получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Спасибо украинским воинам за вашу службу!" - отметил президент.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что незаконные вооруженные формирования воспринимают глобальную угрозу коронавируса COVID-19, как благоприятное время для эскалации.