Зеленский: Я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам главы государства, ситуация в стране контролируемая

Президент Владимир Зеленский рекомендовал премьер-министру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в Украине в декабре. Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам главы государства, ситуация в стране контролируемая и не требует введения жесткого карантина.

"Карантин выходного дня, какое бы к нему ни было отношение, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших людей перестало расти на столько стремительно, а потому нам удалось сбить эту динамику, поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что локдаун в Украине на новогодние праздники могут ввести после подведения итогов "карантина выходного дня". Только тогда Кабмин "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января".