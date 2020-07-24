Зеленский взял под контроль проблему "миграции" закарпатского мусора в Венгрию

Встречи главы Закарпатской ОГА с председателем экологической инспекции и генеральным послом Венгрии в Украине Закарпатская ОГА

На Закарпатье начали работы по расчистке рек от мусорных заторов

Проблему с мусором в Закарпатской области начали решать в Киеве, а ситуацию под контроль взял лично президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"После письма венгерского президента относительно мусора, которое каждый раз паводок несет с Украины в соседнюю страну, Владимир Зеленский взял решение этой проблемы под личный контроль. Во время встречи с председателем экологической инспекции Украины Андреем Рисованным и генеральным послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто в Киеве говорили о том, что уже сделали на Закарпатье и что будет делать, чтобы остановить "потоки" мусора", - говорится в сообщении.

Так, в городе Рахов, где недалеко от реки Тиса находится свалка, уже построили дамбу. Отмечается, что это сооружение должно не допустить попадание отходов в Тису во время паводков.

Кроме этого, в области проводят расчистку русел рек от мусорных заторов силами спасателей и Бассейнового управления реки Тиса. Также там начали инвентаризацию несанкционированных свалок, которые пообещали ликвидировать до 1 ноября.

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Также глава Закарпатья заверил, что до 31 декабря этого года в области разработают схемы санитарной очистки населенных пунктов.

"Каждый населенный пункт должен иметь договор, кто вывозит мусор, где и куда, а также должны быть определены источники финансирования по сбору, перевозке и переработке отходов", - добавил чиновник.

Напомним, в начале июля президент Венгрии Янош Адер написал официальное письмо украинскому главе Владимиру Зеленскому. В частности, Адер выразил возмущение относительно мусора, который из Закарпатья сносит по реке Тиса на территорию Венгрии.