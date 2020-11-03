Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошел теракт
Также на события в австрийской столице отреагировал французский президент
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, в столице которой накануне произошел теракт. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"В это время испытаний Украина вместе с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате террористической атаки в Вене", - заявил Зеленский.
Также на ужасные события отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. В Twitter он написал, что французы разделяют горе австрийцев, вспомнив о ряде нападений, которые случились ранее во Франции.
"Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся", - подчеркнул Макрон.
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в столице Австрии произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы.