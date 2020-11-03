Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошел теракт

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Также на события в австрийской столице отреагировал французский президент

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, в столице которой накануне произошел теракт. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"В это время испытаний Украина вместе с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате террористической атаки в Вене", - заявил Зеленский.

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Также на ужасные события отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. В Twitter он написал, что французы разделяют горе австрийцев, вспомнив о ряде нападений, которые случились ранее во Франции.

"Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся", - подчеркнул Макрон.

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Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в столице Австрии произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли три человека и многие другие получили травмы.