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Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом

Контроль за выполнением решения СНБО остается за президентом

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №87/2020 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно противодействия коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV -2" (прилагается, подпункт 3 пункта 1 - для служебного пользования)", - говорится в указе.

В то же время контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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