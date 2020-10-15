Зеленский встретился с легендами киевского "Динамо"

Встреча президента Владимира Зеленского с легендами киевского "Динамо" Офис президента Украины

Президент поблагодарил ветеранов "Динамо" и вручил государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с выдающимися игроками киевского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, встреча состоялась по случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА сезона 1974/1975 годов.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только из-за таких легендарных побед", - сказал Зеленский.

В связи с этим, президент поблагодарил ветеранов "Динамо" и вручил государственные награды.

"Самое главное - то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", – добавил Зеленский.

Встреча президента Владимира Зеленского с легендами киевского "Динамо" Фото: Офис президента Украины Встреча президента Владимира Зеленского с легендами киевского "Динамо" Фото: Офис президента Украины Встреча президента Владимира Зеленского с легендами киевского "Динамо" Фото: Офис президента Украины

В свою очередь представители "Динамо" подарили президенту мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

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Напомним, 13 октября, сборная Украины в четвертом туре группы Лиги Наций одолела команду Испании со счетом 1:0. На 76-й минуте после паса от Андрея Ярмоленко Виктор Цыганков выбегает один на один с Давидом Де Хеа, и классно пробивает в угол ворот - 1:0. В заключительные минуты сборная Украины сумела выстоять и одержать свою вторую победу в турнире.