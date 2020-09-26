Зеленский встретился с курсантом, который выжил в Чугуевской катастрофе. Фото

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший во время катастрофы АН-26 возле Чугуева Офис президента

Президент отправился в военный госпиталь, где находится пострадавший

Президент Владимир Зеленский посетил 20-летнего Вячеслава Золочевского - курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 вблизи Чугуева. Об этом сообщает Офис президента.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал Зеленский в Facebook.

Сейчас раненый курсант находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, именно туда и приехал Зеленский.

По словам начальника центра Эдуарда Хорошуна, состояние пострадавшего – средней тяжести, однако несмотря на это военный находится в сознании.

Как отмечается, Вячеслав рассказал президенту, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По словам парня, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.