Зеленский: Все "структурные маяки" для пересмотра программы с МВФ выполнены

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент напомнил, что был утвержден ряд реформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, Украина и МВФ "имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию". Он напомнил, что была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - сказал Зеленский.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинскими властями после решения КСУ и положительно оценила работу украинского премьера.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ. По словам Шевченко, вполне вероятно, что визит состоится до конца текущего года.