Зеленский вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику

Военнослужащие получат 132 образца вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на новое вооружение представителям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что передача техники состоялась на церемонии поднятия Государственного Флага Украины. По словам Зеленского, военнослужащие получат 132 образцы вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. "Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средств наблюдения", – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость переоснащения украинского войска, принятия на вооружение новейших боевых систем и приведения органов военного управления к стандартам НАТО.

Президент добавил, что в 2020 году общий ресурс на национальную безопасность и оборону увеличили почти на 28 млрд гривен, по сравнению с прошлым годом. В то же время, расходы на эту сферу остались неизменными, несмотря на пандемию коронавируса.

Новости по теме: Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: О чем говорили

Напомним, сегодня, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Глава государства призвал граждан присоединиться к празднованию и вывесить флаги с балконов.