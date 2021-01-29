Зеленский: Вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По словам президента, необходима фиксированная цена на год, чтобы украинцы могли планировать свой бюджет

Украинское правительство должно найти комплексное решение вопрос тарифов, которое устроит всех украинцев. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении.

По словам президента, необходима фиксированная цена на год, чтобы украинцы могли планировать свой бюджет.

"Там должна быть выгодная фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди могли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не имеет права ее неожиданно задирать. Вообще вопрос тарифов должен быть проанализирован и решен комплексно. По моему поручению правительство и НКРЭКУ сейчас этим занимаются", - сказал Зеленский.

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, а штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ за январь не применять.